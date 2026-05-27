Teknolojik altyapısını dünya standartlarına taşıyarak resmi web sitesini tüm bireyler için erişilebilir hale getiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, kurumsal web sitesini uluslararası Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile tam uyumlu hale getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Hayata geçirilen bu yeni proje ile dijital dünyadaki engellerin ortadan kalktığını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak gönül belediyeciliği vizyonumuzu dijital platformlara taşıyarak büyük bir dönüşüme imza attık. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'müz kurumsal web sitesini uluslararası Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile tam uyumlu hale getirdi. Engelli bireylerimizin sitemizdeki dijital içeriklere erişimi artık daha kolay. Yeni güncellemeyle birlikte; görme, işitme, motor ve bilişsel engeli bulunan tüm vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan dijital ortama ulaşmasını hedefliyoruz' dedi.