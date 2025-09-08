İstanbul Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli karateci Müşerref Özdemir, Avusturya Salzburg Seri A turnuvasında Kadınlar 50 kg Kumite’de finale çıkarak büyük başarı elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli karateci Müşerref Özdemir, Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen Seri A turnuvasında Kadınlar 50 kg Kumite kategorisinde finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Finalde Taypeili rakibine karşı mücadele eden Özdemir, gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Dünya Karate Federasyonu’nun organize ettiği kota maçlarından biri olan Avusturya Salzburg Seri A turnuvasında, Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli karateci Müşerref Özdemir büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 50 kg Kumite müsabakasında Özdemir, 1. turda Polonya, 2. turda İtalya, 3. turda Romanya, 4. turda tekrar İtalya ve 5. turda Meksikalı rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Taypeili rakibine yenilen milli karateci Özdemir, gümüş madalyanın sahibi oldu. Bakırköy Belediyesi, ülkeye büyük gurur yaşatan sporcusunun başarısını kutladı.