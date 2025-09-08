Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Zümra Rezzan İm, muhteşem bir başarıya daha imza attı. Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenen uluslararası Seri A müsabakalarında milli takım adına ülkemizi temsil eden başarılı sporcu, finalde Fransız rakibini yenerek 55 kilogramda şampiyon oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 5 ve 7 Eylül tarihleri arasında Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenen uluslararası Seri A müsabakalarında mindere çıkan başarılı sporcu, zorlu rakiplerine karşı mücadele verdi.

Milli takım bünyesinde hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil eden sporcu, 1. turda Belçika 2.turda Polonya, 3. turdaMontenegro, 4.turda Bosna-Hersek ve 5. turda İtalyan rakibini yenerek finale yükseldi. Finalde ise Fransız rakibini eleyen temsilcimiz, 55 kilogramda şampiyon olmayı başardı.

Sporcunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenen uluslararası Seri A müsabakalarına katılan sporcumuz Zümra Rezzan İm, elde ettiği başarıyla şampiyon olmayı başarmıştır. Böylesine özel bir dereceyle hepimizi gururlandıran sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.