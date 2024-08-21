Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Denicilik Genel Müdürlüğü, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşaa edilmesine ilişkin teşvik konusunda atılan adımın, sektörde örnek dönüşüm başlatacağını kaydetti.İSTANBUL (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu öncülüğünde "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik" kapsamında önemli bir adım daha atıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bakan Uraloğlu himayelerinde düzenlenen törenle, Hicri Ercili Denizcilik A.Ş.'ye iki yeni petrol tankerinin inşası için Teşvik Uygunluk Belgeleri takdim edildiği duyuruldu.

Bu kapsamda, filoda yer alan iki gemi hurdaya ayrılarak yerlerine inşa edilecek yeni gemilerin methanol yakıtıyla çalışacağı, düşük emisyonlu ve çevre dostu özellikleriyle Türk bayraklı ilk alternatif enerjili gemiler olacağı kaydedildi. "Bu uygulama; milli deniz ticaret filomuzu gençleştirme, çevre dostu teknolojilere geçiş ve denizcilik hedeflerimize ulaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır" denilen açıklamada, "Hem Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurallarına uyum sağlamak hem de sürdürülebilir deniz taşımacılığı için sektörde örnek bir dönüşümü başlatıyoruz. Filomuzu gençleştiriyor, sektördeki dönüşümü destekliyoruz" mesajını verdi.

https://twitter.com/denizcilikgm/status/1826140534005510466