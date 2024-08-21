Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 15. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Gülçin Cömert, Balıkesir’deki Antandros Antik Kenti kazılarının devam edebilmesi ve bölgede kültürel miras bilincini geliştirmek için Antandros Derneği’nin kurulmasına öncülük etti. Cömert, Antandros Derneği ile Kültürel Miras Bilincini gelecek kuşaklara taşıyor.BALIKESİR (İGFA) - Kültürel miras bilincini geliştirmek hedefiyle yola çıkan Gülçin Cömert, Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği Antandros Derneği ile çocuklara yönelik arkeoloji çalışmaları, arkeoloji öğrencilerine burs verilmesi, bölgedeki kadınların gelir elde etmesini sağlayan projeler ve bölgenin tanıtımı gibi farklı çalışmalar yürütüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ve diğer yerel paydaşların desteğiyle çalışmalarını sürdüren derneğin faaliyetleri arasında; Antandros Antik Kenti’nin ören yeri olması için savunuculuk çalışmaları, arkeoloji öğrencilerine burs verilmesi ve bölgedeki kadınların gelir elde edebilmesi için kültürel öğeler taşıyan ürünler üretilmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Gülçin Cömert liderliğindeki Antandros Derneği, çocuklar ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği arkeoloji çalışmaları ile bugüne kadar 4000’e yakın çocuğu arkeoloji ile tanıştırırken, binlerce kişiye antik kenti ve bölge kültürünü tanıttı.

Gülçin Cömert’in kültürel miras bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalarının, toplumun kültürel dokusunun güçlenmesine katkı sağladığını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması, toplumsal hafızamızın sürdürülmesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu mirası hem insanlara hem de doğaya karşı korumak bizlerin sorumluluğunda. Bu noktada kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak yolunda önemli faaliyetler gerçekleştiren sevgili Gülçin Cömert ve Antandros Derneği’nin kıymetli üyelerini gönülden tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak geçmişin izleriyle geleceğe ışık tutan değerlerimizi korurken, toplumda kültürel miras bilincinin artmasına vesile olan bu çalışmaya destek vermekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.