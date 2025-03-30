Bolu’daki facia sonrası Uludağ’ın röntgeninin çekilmesi çağrısı yapan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, yerel ve merkezi yönetimin yetki çekişmesini bırakıp el ele vermesi gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Uludağ’daki yangın faciasının, sezonun hemen hemen bittiği bir zamanda gerçekleşmesinin daha büyük bir faciayı önlediğini vurgulayan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, yetki tartışmasının artık geride kalmasının şart olduğunu dile getirdi.

Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasının ardından Uludağ’ın röntgeninin çekilmesi yönünde çağrı yaptıklarını ancak etkin bir çalışma göremedikleri eleştirisini yaptı.

Başkan Akyıldız, yetkili merciler tarafından kapatılması yönünde karar alınmasına rağmen söz konusu otelde konaklamaların devam ettiğinin olmasının tam bir akıl tutulması olduğuna dikkati çekti.

"Demek ki denetimler, sadece kâğıt üstünde olmamalı" diyen Başkan Akyıldız, "Bir yere ‘hizmet veremez’ raporu verildikten sonra o işletmenin kullanılıp kullanılmadığı yönünde aktif denetimlerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üstelik bu facia, çok göz önündeki bir yerde olan bir tesiste yaşanmıştır. Dolayısıyla bir denetim rüzgârı esiyorsa sonrasında da sonuçların net bir şekilde takip edilmesi lazım. Biz, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki Uludağ ile ilgili yetki çekişmesinin sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Allah korusun sezon ortasında böyle bir olay yaşanırsa işte o zaman bu yetki çekişmesi yaşayanlar vebal alır. Beyaz cennet hepimizin. Yerel yönetimler, merkezi yönetim, akademik odalar ve ilgili akademisyenler el ele versin bu işi çözsün.” diye konuştu.