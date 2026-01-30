Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, seçim sürecinde gençlere verdiği sözü yerine getirdi. Üniversiteyi kazanan Midyatlı gençlere yönelik başlatılan proje kapsamında 252 üniversite öğrencisine dizüstü bilgisayar dağıtıldı.

MARDİN (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Midyat Belediyesi, 'Üniversitelilere Bilgisayar Desteği' projesi kapsamında hak sahibi öğrencileri yalnız bırakmadı. Proje çerçevesinde temin edilen 252 dizüstü bilgisayar, düzenlenen törenle öğrencilere teslim edildi.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Belediye Başkan Yardımcıları Masum Cengiz, Ali Alptekin ve Rıdvan Akyol, birim müdürleri, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Veysi Şahin, gençlerin eğitim hayatında dijital imkânlara erişimin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Üniversiteyi kazanan 252 evladımıza dizüstü bilgisayarlarını teslim ederek verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için en değerli yatırım, insana ve eğitime yapılan yatırımdır. Gençlerimizin her başarısı, Midyat'ın geleceğine atılan sağlam bir adımdır. Belediyemizin tüm imkânlarıyla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Bilgisayar desteğinden faydalanan öğrenciler, eğitim hayatlarının başında sağlanan bu katkının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Maddi yüklerinin hafiflediğini ifade eden öğrenciler, Midyat Belediyesi'ne ve Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Midyat Belediyesi, altyapı hizmetlerinin yanı sıra eğitim, gençlik ve kültür projeleriyle de dikkat çekiyor. Üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan bu destekle belediye, 'eğitim dostu belediye' anlayışını güçlendirirken, benzer projelerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini duyurdu.