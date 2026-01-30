Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün gençlere yönelik projelerinin başında gelen 41 Genç'te 11. dönemi başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde sürdürülen program kapsamında 23 farklı liseden seçilen 41 öğrenci; Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen ilk eğitimlerinde üniversite atmosferini yakından deneyimleme imkânı buldu.

ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERDEN EĞİTİMLER

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde; Depreme Karşı Dayanıklı Şehirler, Yapay Zekâ, Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Uçak Mühendisliği ve Siber Güvenlik gibi günümüzün ve geleceğin dünyasını şekillendiren konular ele alındı.

ÇOK YÖNLÜ GELİŞİME ODAKLANAN PROJE

Gençlerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesini, teknoloji okuryazarlıklarının artırılmasını ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını amaçlayan 41 Genç Projesi; eğitimlerin yanı sıra mentörlük çalışmaları, proje yazma eğitimleri, kültürel etkinlikler ve gençlik kampıyla çok yönlü bir gelişim süreci sunuyor.