Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili ve Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlerinden Elvan Işık Gezmiş, partisinin Avrupa’nın kalbi Brüksel’de gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Işık Gezmiş, “Hak, hukuk, adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“19 Mart’tan bu yana yurt içinde yaptığımız 60 mitingin ardından, 61’inci mitingimizi Brüksel’de coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdik. Avrupa’daki tüm ülkelerde CHP birliklerimiz mevcut. Almanya’da 22, Fransa’da 7 birliğimiz var. Yurt dışındaki birliklerimizle iş birliği ve dayanışma içinde, ortak hedefimiz olan adil, demokratik Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz. Brüksel mitingimiz için emek veren tüm birliklerimize, katılım sağlayan ve destek veren tüm yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. ”Milletvekili Gezmiş, açıklamasında demokrasi ve halk iradesi vurgusu yaparak ifadelerini şöyle sürdürdü:“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz. Tek amacımız; halkın iradesine saygı duyulan, herkesin eşit, özgür ve insanca yaşadığı demokratik bir Türkiye’yi yeniden inşa etmektir. Yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Biz haklıyız ve kazanacağız. En kısa zamanda halkın iktidarını kuracağız; bundan kimsenin kuşkusu olmasın.