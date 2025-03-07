MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan kadın muhtarları ziyaret etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Onikişubat ilçesindeki 8 Mart ziyaretlerine MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’nın yanısıra; İlçe KAÇEP Başkanı Elmas Apaydın, İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzu, Karacaoğlan Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda İlçe Başkan Yardımcısı Sinan Çevik ile Binevler Mahalle Muhtarı Lütfü Karaçalı da eşlik etti.

MHP heyeti, Selçuklu Mahallesi Muhtarı Habibe Temiz, Yirmiikigün Mahallesi Muhtarı Fatma Eken, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Rahime Söğüt, Vadi Mahallesi Muhtarı Betül Akdağ, Maarif Mahallesi Muhtarı Gülhanım Optur ve Tekerek Mahallesi Muhtarı Elif Başaran’ı ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımız, toplumumuzun temel direğidir. Hem aile hayatında hem de kamusal alanda üstlendikleri sorumluluklarla büyük bir özveri göstermektedirler. Bugün burada ilçemizin kadın muhtarlarını ziyaret ederek, onların azim ve kararlılıkla yürüttükleri görevlerinde yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. MHP olarak, kadınların her alanda daha güçlü ve etkin olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

İlçenin kadın muhtarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Ömer Emrah Satıcı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.