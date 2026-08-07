Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır Valiliği'nde yaptığı açıklamada orman yangınlarına ilişkin sert mesaj verdi. Gürlek, ormanlara zarar veren, yangınlara sebep olan veya sabotaj girişiminde bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

IĞDIR (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır Valiliği'nde yaptığı açıklamada orman yangınları ve doğaya yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Yeşil Vatan'a yönelik her saldırının milletin ortak varlığına, milli servete ve gelecek nesillerin hakkına yönelmiş ağır bir suç olduğunu belirten Bakan Gürlek, ormanları korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek, kasten orman yakanlar, ihmali veya sorumsuzluğu nedeniyle yangına sebebiyet verenler, sabotaj girişiminde bulunanlar ve yangınları fırsata çevirmeye çalışanlarla ilgili hukuki sürecin kararlılıkla yürütüleceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, açıklamasında, 'Yeşil Vatanımıza kasteden kim olursa olsun, işlediği suçun hesabını hukuk önünde verecektir. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve geleceğimizi korumak için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.' diyerek ormanların korunmasına yönelik hukuki mücadelede kararlılıklarını yineledi.

Yeşil Vatan'a yönelik her saldırı; milletimizin ortak varlığına, millî servetimize ve gelecek nesillerimizin hakkına yönelmiş ağır bir suçtur.



Kasten ormanlarımızı yakanların, ihmal veya sorumsuzluklarıyla yangına sebebiyet verenlerin, sabotaj girişiminde bulunanların ve bu: pic.twitter.com/jkiGhvh5os — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 7, 2026