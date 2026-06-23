Bursa'nın simge yapılarından Kozahan'ın mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla ilgili kurumların katılımıyla teknik inceleme gerçekleştirildi. Çalışmada yapının mimari, statik, elektrik ve mekanik sistemleri incelenirken, deprem ve yangın güvenliğine yönelik bilimsel raporlar hazırlanacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Kozahan'ın korunması ve geleceğe güvenle taşınması amacıyla kapsamlı bir teknik inceleme gerçekleştirildi.

TMMOB Mimarlar Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen araştırma izni doğrultusunda, 18 Haziran 2026 tarihinde yapılan incelemeye Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin yanı sıra İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin ilgili birim temsilcileri katıldı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamada, alanında uzman akademisyenler ve meslek insanlarının katkılarıyla yürütülen çalışmada yapının mimari, statik, elektrik ve mekanik sistemlerinin yerinde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanacak teknik raporlarla Kozahan'ın korunmasına, deprem ve yangın güvenliğinin artırılmasına yönelik bilimsel ve mesleki temelli müdahale süreçlerine katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa'nın en önemli kültürel miras değerlerinden biri olan Kozahan'ın özgün kimliğinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için mevcut durumun bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, gerekli koruma, güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanırken, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen incelemelerin tarihi yapının güvenli ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınmasına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.