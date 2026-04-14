MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, ilçe başkanları ve il yöneticileriyle bir araya gelerek teşkilat çalışmalarını masaya yatırdı. Toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' ve 'Derdin Derdimizdir Sohbet Toplantıları' kapsamında sahada yürütülen faaliyetler detaylı şekilde değerlendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gerçekleştirilen toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek saha programlarının planlaması da yapıldı. Teşkilatın daha aktif, daha güçlü ve daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen stratejiler üzerinde duruldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı İbrahim Bağ, teşkilat olarak sahadaki varlıklarını daha da güçlendireceklerini vurgulayarak, 'Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Bilecik teşkilatı olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerimiz ve 'Derdin Derdimizdir' sohbetlerimizle vatandaşlarımızın kapısını çalıyor, gönüllerine dokunuyoruz. Bizler sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olan bir anlayışın temsilcileriyiz.' dedi.

Bağ, teşkilatın önümüzdeki süreçte daha yoğun bir saha programı uygulayacağını belirterek, 'Her mahallede, her köyde, her hanede olacağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde milletimiz vardır. Liderimizin emrinde, sahada ve aziz milletimizin yanındayız' dedi.

TEŞKİLAT SAHADA DAHA AKTİF OLACAK

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Bilecik genelinde kapsamlı bir saha çalışması başlatılması planlanıyor. İl ve ilçe teşkilatlarının koordineli şekilde yürüteceği çalışmalarla vatandaşlarla birebir temasın artırılması hedefleniyor. MHP Bilecik teşkilatının önümüzdeki günlerde sahada daha görünür olması ve gerçekleştireceği programlarla kamuoyunda dikkat çekmesi bekleniyor.