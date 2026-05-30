Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca kent genelinde yürüttüğü kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla çevre ve halk sağlığını korumaya devam ediyor. Kurban kesimlerinin ardından 13 ilçede sahaya çıkan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kesim alanlarında oluşabilecek çevre kirliliği ile sinek, haşere ve larva gibi vektör kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla yoğun mesai harcadı.

MERSİN (İGFA) - Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Çöp konteynerleri ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler bayram boyunca kent genelindeki tüm kesim noktalarında hijyen koşullarının korunması için aralıksız görev yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla bu yıl da kapsamlı kesim hizmeti sundu. Toplam 22 kesim noktasında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi; Mersin merkez, Çamlıyayla, Mut, Gülnar ve Anamur ilçelerindeki 5 mevcut mezbahaya ek olarak merkezde 4, Tarsus'ta 6, Erdemli'de 2, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'da ise birer adet olmak üzere toplam 17 mobil kesim ünitesiyle vatandaşlara hizmet verdi. Yürütülen temizlik, yıkama ve ilaçlama çalışmalarıyla hem çevre sağlığı korundu hem de vatandaşların bayramı daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesine katkı sağlandı.

Kutkan: 'Bu bayramda da temizlik ve ilaçlama hizmetlerini yerine getirdik'

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan, Kurban Bayramı boyunca dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara kesim hizmeti sunduklarını anlatarak, 'Bayram boyunca çevre temizliği ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan çöp konteynerlerine çöplerini atarken poşetlerin ağızlarını kapatmalarını, sinek oluşumuna sebep vermeden çöplerini uygun şekilde atmalarını bekliyoruz. Kent genelinde 5 mezbaha ve 17 mobil kesim ünitesinin çevre temizliğini ve ilaçlama hizmetlerini gerçekleştirdik' dedi.

Temizlik ve ilaçlama işlemlerini kapsamlı şekilde yürüttüklerini kaydeden Kutkan, 'Bu süre zarfında arazözlerle çevreyi yıkadık. Süpürge araçlarımızla çevre temizliği hizmetimizi gerçekleştirdik. Tüm rögarların ve çöp konteynerlerinin hem temizliğini hem de ilaçlamasını yaptık. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da temizlik ve ilaçlama hizmetlerini yerine getirdik. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştığında Alo 185 Teksin üzerinden bize ulaşıp görüş ve önerilerini sunabilirler' ifadelerine yer verdi.