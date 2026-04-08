Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda terörle mücadele, bölgesel savaşlar ve küresel gelişmeler ele alındı. Toplantıda 'terörsüz Türkiye' vurgusu öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülen terörle mücadele faaliyetleri ile uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin milli birliği ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımların ele alındığı toplantıda, bölgedeki çatışmaların bu süreci sekteye uğratmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin küresel ekonomiye olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalardan memnuniyet duyulduğu aktarıldı. Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliği ve sınırların korunması konusunda tüm tedbirleri sürdürdüğü kaydedildi.

BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABALAR SÜRDÜRÜLECEK

Toplantıda ayrıca Irak'taki güvenlik durumu, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının seyri de ele alındı. Karadeniz'de güvenliğin tehdit edilmesine müsamaha gösterilmeyeceği belirtilirken, taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan gelişmelere de değinilen bildiride, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve işgal politikalarının barış sürecine zarar verdiği ifade edildi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü destek yinelendi.

MGK bildirisinde, uluslararası güvenlik ortamının kritik bir dönemden geçtiği vurgulanarak, Türkiye'nin diplomasi ve müzakere temelinde barışın tesisi için çabalarını sürdüreceği ifade edildi.