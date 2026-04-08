Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Osmangazi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle ile kabul edildi. Encümen ve komisyon üyelerinin de belirlendiği meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yüzde 12'lik tasarruf gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

BURSA (İGFA) - 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldüğü esnada göreve gelmesinin ardından seçim vaatlerine yönelik olarak tutulan sözleri değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilk 700 gün itibarıyla vaatlerin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiğini belirtti.

'Birçok dağ köyümüzde yağmur suyunun depolanmasını planlıyoruz, Soğanlı Millet Bahçesi'nde depoların tadilat işlemi var' diyen Başkan Aydın, 'Mürseller ve Dürdane'de ihale dosyasını hazırladık, yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Afet konteynerleri sözünü vermiştik. 9'unu koyduk, 30'unun ihalesi yapıldı ve ihale çok yüksek olduğu için iptal edip yenisini yapacağız. Seçimden önce söylediğimiz vaatler, 5 yıllık vaatler. Biz üçte ikisini tamamladık, 10 tanesi için hazırlık aşamasındayız, 13 tanesine de başlayacağız. Soğanlı Millet Bahçesi'nde spor kompleksi projeleri bitti ancak gerek amatör sporlardan gelen taleple, gerek alanı daha verimli kullanmak adına projede değişiklikler yapıldı. Buranın bakan katılımıyla TOKİ tarafından bize natamam bir şekilde devredilmesi, kurak geçen bir dönemde oranın yeşertilememesi, başka bir sıkıntı olarak önümüze geldi. Sonradan öğrendik ki meğer oraya bir inşaatın yüzlerce kamyon atık bedelleri, molozları dökülmüş. Dolayısıyla çimleme yapılamamış. Şu anda 5 kreşimiz var, Küçükbalıklı yüzde 70, Kükürtlü yüzde 40 aşamalarında. Emek'te temel atacağımız kreşin altında Bizans dönemi toplu mezarları çıktı ama şu anda sanırım onunla ilgili bir engel kalmadı. Biz ihbarımızı yaptıktan sonra Müzeler Müdürlüğü gelip tespitlerini yaptı. Orayı da tamamladıktan sonra Panayır'da, Gülbahçe'de, Çekirge'de olmak üzere 2026 sonu ya da 2027 başı gibi sayımız 10'a yükselmiş olacak. Geri kalan 2,5 yılımızda hedefimiz olan 20, 25 sayısını tamamlamak için mücadeleye devam edeceğiz.' diye konuştu.

Pazar alanlarını kapatma ile ilgili olarak Hürriyet ve Alemdar'da alanın ihale aşamasında olduğunu, Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki kapalı Pazar yerinin ihalesinin yapıldığını belirten Başkan Aydın, onun dışında Osmangazi'de 26 açık olup kapatılması gereken Pazar alanı olduğunu kaydetti.

Meclis üyelerinden gelen eleştirilere yanıt veren Başkan Aydın, halı sahalarla ilgili amatör spor kulüplerinin herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını söyleyerek, 'Osmangazi'de bulunan 68 amatör spor kulübüne talepleri doğrultusunda ayrım yapılmadan, eşit olarak malzemelerini teslim ettik. İnşallah her sene sonunda onlardan gelen talepleri bu şekilde karşılamayı planlıyoruz' dedi.

BAŞKAN AYDIN BÜTÇEDE YAPILAN TASARRUFLARA DEĞİNDİ

Yerel seçimler öncesinde sendikayla 3 yıllık yapılan personel sözleşmesinin olduğunu ve bu durumun da kendilerine Türkiye'de ortalama olarak en yüksek maaş ödemesini getirdiğini kaydeden Başkan Erkan Aydın, bütçe planlamalarına ilişkin şunları kaydetti:

'Bugün piyasadaki işçilik giderlerinin ortalamasının neredeyse iki buçuk katında bir giderimiz var.Neticede 3 yıllık sendikayla yapılan sözleşme var. İyileştirme yapmanız, kamu gelirlerini artırmanız, mevcudu korumanız lazım. En önemli konulardan bir tanesi, belediyemizde kamu gelirleri ile özel gelirler birbirinden ayrıldı. Kamu gelirlerine haczin önüne geçildi. İkisi birlikteyken ufacık bir miktardaki haciz hepsini engelleyebiliyordu. Bursa'mızda yine yap işlet modeliyle birçok yapı var. Daha önce emlak vergisi vermiyorlarmış. 2022'deki danıştay kararıyla bunların alınabileceğini biz tespit ettik, emlak vergisi beyanı yaptık. Sadece geçen yıl 13 milyon 670 bin TL gibi hiç olmayan bir geliri katmış olduk. Yine kayıt dışı mükelleflerinin sisteme dahil edilmesi, hiç yapılmamış. Sadece bu beyannameler giderek alınarak da 83 milyon TL tutarında ek gelir belediyemize gelir olarak kaydedilmiş. Yine daha önceden tahsil edilmeyen geçiş hakkı bedeli, maden payı gibi bazı gelirlerin tahsilat süreci tarafımızca başlatılmış ve buradaki gelir kaybının önüne geçilmiş oldu. Yine belediye tarihinde hiç olmayan, indirilecek KDV uygulaması, belediye tarihinde ilk. İndirilecek KDV uygulamasını hayata geçirerek, sadece geçen yıl 12 milyon TL tutarında buradan bir tasarruf sağlanmış ve kasada paranın kalması sağlanmış. Genel çerçevede mali disiplinin güçlendirilmesi, personel giderlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedefi doğrultusunda bu çalışmaları yapmışız. Yeni başlayan personeli, ilk 1 yıl süreyle mevcut çalışanın seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir bedelle başlatmışız ve bu sayede de yılda yaklaşık 30 milyon TL civarında bir tasarruf sağlamışız.'

'2025 YILINI YÜZDE 12 TASARRUFLA BİTİRMİŞİZ'

Ülkenin ekonomik şartlarındaki zorluğa değinen Başkan Erkan Aydın, '2025 yılı bütçemizde gider olarak yüzde 88.70, gelir olarak da yüzde 85.15 yani tahmini bütçe yüzde 12 tasarrufla bitirmişiz. Gelir gider arasındaki fark yüzde 3,5. Bütün belediyeleri inceleme şansımız yok ama iddia ediyorum Türkiye'de ilk 10'a girecek rasyolarda. Bu iş sadece gelir artırmakla yetmiyor, gideri de kısmak gerekiyor. Bu çerçevede en ufak detayı bile, örnek veriyorum; sadece burada su sebillerini kaldırarak yılda 1,5 milyon TL, kağıt havluyu kaldırarak yılda 1 milyon TL'ye yakın tasarruf elde ediliyor. Bunun gibi üst üste koyduğunuzda gelir gider dengesini kurarak, sağlıklı bir bütçe yürütme, ardından kalan bütçeyle de yatırımı yapmak önemli. Öyle mega projeler yok ama şunu çok net görüyoruz, kreşlerden anneler memnun. Amatör spor kulüplerimize yardımlarla gençlere ve çocuklara yatırım yapıyoruz. OSMEK kurslarında iş hayatına katılan birçok bireyimiz yararlanıyor, kütüphanelerimiz de binlerce insana dokunuyor.' diye konuştu.

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Muhalefet partilerinin temsilcilerinin yaptığı konuşmanın ardından Osmangazi Belediyesi Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlendi. Buna göre Osmangazi Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili olarak Recep Çohan, Osmangazi Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili ise Sefa Yılmaz seçildi.