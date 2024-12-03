Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Ana gündemde, Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler var.ANKARA (İGFA) - Kritik başlıkları ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Suriye'deki son durumun görüşülmesi bekleniyor.

Terörle mücadele konusunun da değerlendirileceği MGK'da, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar görüşülecek.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınmasının da masada olması bekleniyor.