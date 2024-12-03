Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 112 adet sentetik ecza ele geçirildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da  Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde durdurulan Ç.K. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 112 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ç.K., işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: igf