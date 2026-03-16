Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, NevMekan'da düzenlenen sahur programında sporcu ve antrenörlerle buluştu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Manevi Ramazan ikliminin birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu her gün Nevşehir Belediyesi Gönül Sofrası İftar Çadırı'nda binlerce vatandaşla birlikte yaşayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleriyle sahurda bir araya geldi.

Sahur programına Başkan Rasim Arı'nın yanı sıra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Hasan İler, Belediye yöneticileri ve 16 farklı spor branşının sporcuları ile teknik sorumluları da katıldı.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan bütün sporculara kendilerini en iyi şartlarda ifade edebilecekleri, mutlu ve huzurlu olabilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Rasim Arı, bu durumu bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Başkan Arı konuşmasında sporculara tavsiyelerde bulunarak 'En önemli duygu, insan sevgisi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişip şehrinize ve ülkenize hizmet etmek olmalı. Hedefleriniz mutlaka olsun ve rol model olarak gelecek kuşaklara örnek birer sporcu olmanız bizim için en önemli etken. Hedefi olmayanın başarılı olma ihtimali de yoktur. Biz kendinizi, şehrinizi ve ülkenizi en sağlıklı koşullarda ifade edebilmek ve branşlarınızda elde ettiğiniz başarıları daha da yukarılara ve en üst seviyelere taşımanız için her zaman yanınızda olacağız ve sizi desteklemeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.

Nevşehir Belediyesi'ne ait NevMekan'da düzenlenen sahur programının sonunda Mehteran Takımının çaldığı marşlarla sürpriz yaşayan sporcu gençler marşlara eşlik ederek yaşadıkları anı kameralara kayıt yaparak ölümsüzleştirdiler.