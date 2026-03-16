Doğu Akdeniz, İç Anadolu doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sinop, Kastamonu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyinin yağışlı olmasının beklendiği hava tahmin raporuna göre, vatandaşlar Doğu'da buzlanma, sis ve çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği günlük hava tahminlerine gör; sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen meteorolojik uyarılar arasında ise, söz konusu yağışların, Hatay çevrelerinde yerel 'kuvvetli' olması beklendiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan ötürü vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.