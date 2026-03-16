İzmir'de Karabağlar Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan unsurlara karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında Gülyaka Mahallesi'nde bulunan çöp evi önemli bir çalışmaya imza atarak tamamen temizledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Gülyaka Mahallesi'nde bulunan ve 2017 yılından bu yana hukuki ve fiili nedenlerle 9 yıldır giriş izni alınamayan bina, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tamamen boşaltılarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

İlaçlamalarda dahil toplam bir hafta süren titiz çalışma ve 4 Mart 2026 tarihinde başlatılan tahliye operasyonunda Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 23 personel, yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar sırasında evden toplam 13 büyük damperli kamyon ve 2 orta boy damperli kamyon dolusu atık çıkarıldı.

Toplanan malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüme uygun olanlar ilgili tesislere gönderilirken, diğer atıklar bertaraf edilmek üzere çöp merkezlerine sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK VE LOJİSTİK ÖNLEMLER ALINDI

Operasyonun güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için belediyenin farklı birimleri de çalışmaya destek verdi. Zabıta Müdürlüğü'nden 22 personel, polis ekipleri nezaretinde eve giriş sağlayarak çevre güvenliğini oluşturdu. Sokakta araç trafiği düzenlenerek çalışma alanının rahat şekilde kullanılmasına imkan sağlandı.

Ekipler ayrıca evde bulunan ziynet eşyası, para ve kişisel belgeleri titizlikle kontrol ederek tutanak karşılığında mülk sahiplerine teslim etti. Tahliye sürecinde 1 kepçe ve 2 kamyon da lojistik destek amacıyla kullanıldı.

Çalışmalar boyunca iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile sağlık ekipleri sahada hazır bulundu. Personelin koruyucu ekipman kullanımı ve sağlık durumu düzenli olarak takip edildi.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde kapsamlı bir temizlik ve sağlık çalışması gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından alan tamamen ilaçlanırken, Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de mahallede çevre ve toplum sağlığı açısından incelemelerde bulundu.

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden benzer durumlara karşı gerekli müdahalelerin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.