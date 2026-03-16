İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahilevleri'nde iki bardak çayın 300 TL'ye satıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlattığı denetimleri sürdürüyor. Ekipler, izinsiz seyyar faaliyetlerin önüne geçmek ve vatandaşların kamusal alanlarda mağduriyet yaşamaması için hem gündüz hem de gece kentin sokaklarında görev yapıyor.

Denetimler kapsamında ekipler bu kez İnciraltı bölgesinden çok sayıda malzemeyi topladı. Toplanan malzemeler arasında; 2 çuval odun, 5 ateş kazanı, 4 soba kovası, 22 sandalye, 12 tabure, 1 masa, 1 dört tekerli mısır arabası, 8 çuval odun, 1 semaver, 1 piknik tüpü, 15-20 paket küçük poşet çekirdek ve 10 küçük su şişesi yer aldı. Yetkililer, bu tür önlemlerin kamusal alanların düzeni, kent estetiği ve vatandaşların haklarının korunması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

SON BİR YILDA 11 BİN 948 İDARİ YAPTIRIM KARARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, son bir yılda kent genelinde gerçekleştirdiği işgal ve seyyar denetimlerinin ardından toplam 11 bin 948 idari yaptırım kararı verildi. Ayrıca 9 bin 955 kişi seyyar satış yaparken tespit edilip yaptırımlara tabi tutuldu. Zabıta ekipleri, kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürerek hem şehir düzenini hem de yurttaşların kamusal alanlardaki güvenliğini gözetiyor.