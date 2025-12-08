MÜSİAD Azerbaycan ve Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliğinin ortak girişimiyle BİZNESTÜRK TV ismiyle yeni medya projesi hayata geçiriliyor.

AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan ve Türkiye iş dünyası arasındaki ilişkiler yeni stratejik bir döneme giriyor.

MÜSİAD Azerbaycan ve Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliğinin ortak girişimiyle BİZNESTÜRK TV ismiyle yeni medya projesi hayata geçiriliyor.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, iş dünyası diplomasisinin güçlendirilmesi ve Türkiye şirketlerinin Azerbaycan'daki başarılarının dünyaya tanıtılmasını hedefleyen büyük çaplı medya projesi bu anlamda dikkat çeken bir platformaya dönüşecek.

Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliği və MÜSİAD Azerbaycan'ın desteğiyle baş tutan proje kapsamında Azerbaycan'da başarılı çalışmaları ile ön plana çıkan Türk iş adamlarının iş ve hayat tecrübeleri geniş kitlelere sunulacak.

Bu proje için yeni bir YouTube kanalı olan BIZNESTÜRK TV yayın hayatına başlayacak.

Bu girişim yalnızca iş dünyası ile sınırlı kalmayacak, kültürel ve sosyal entegrasyona da katkı sağlayacak. Proje ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlenen ekonomik dostluğun medya arşivi niteliği taşıyacak.

Projeyi Azerbaycan'ın en büyük medya platformalarından biri olan Modern Media Group hayata geçirecek.