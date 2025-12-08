Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye-Ölüdeniz yolunda 328 milyon TL'lik yatırımla yürüttüğü yol ve altyapı çalışmalarını hızla sürdürürken, muhtarlar ve vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye- Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve düzenleme çalışmaları mahallelerde büyük bir dönüşüm yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlar hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık ve 3. etap Hisarönü-Ölüdeniz'in ardından 2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergâhı ile 4. etap Ölüdeniz-Kayaköy yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor.

MUHTAR KAYA: 'ÖLÜDENİZ, TURİZME AÇILAN EŞSİZ BİR PENCERE'

Ölüdeniz Mahallesi Muhtarı Kaya Kaya, 'Muğla Büyükşehir Belediyemizin yatırımları kapsamında ikinci ve dördüncü etap çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu proje, bölgemiz için gerçekten büyük ve önemli bir yatırım. Bu değerli yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ölüdeniz, turizme açılan eşsiz bir pencere ve aslında bu yatırım uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir çalışmaydı. Sağ olsun Ahmet Başkanımız göreve gelir gelmez bu konuya büyük önem vererek hemen harekete geçti ve bölgenin değerini bir kez daha bizlere hissettirdi.' diye konuştu.