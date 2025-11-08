Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması', 30 ülkeden iş kadınlarını bir araya getirdi. Başkan Büyükakın'ın da katıldığı programın açılışı Anadolu Ateşi'nin büyüleyici dans gösterisiyle yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile KOİDER iş birliğiyle düzenlenen 6. KOİDER Bazaar 'Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması', Kartepe Dedeman Otel'de coşkulu bir organizasyonla başladı.

Açılışa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç da katıldı. Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Tahir Büyükakın, KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, GİFED Başkanı Oya Eroğlu ve TİM Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci selamlama konuşmaları yaptı.

BÜYÜKAKIN: BU BİR VAR OLUŞ MÜCADELESİ

Konuşmasında kadın emeği ve girişimciliğinin önemine dikkat çeken Başkanı Tahir Büyükakın, kadınların ekonomiye katılımının yalnızca toplumsal değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma hedefi olduğunu vurguladı.

'Toplumun yarısı kadın. Yarısının üretime katılmadığı bir yerde toplam verimlilikten söz edemeyiz' diyen Başkan Büyükakın, kadınların estetik, etik ve barışçıl değerlere yatkınlığının daha sürdürülebilir bir ekonomik modelin inşasında önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti. KOİDER'in yürüttüğü projelerin kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek modeller arasında olduğunu belirten Büyükakın, 'Bu buluşmaları, kadınların önünü açmak ve üretimde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak için yapıyoruz. Kadının iş dünyasındaki varlığı, bir ülkenin varoluş mücadelesidir' dedi.

Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nin sahip olduğu ekonomik büyüklüğe vurgu yaptı.

Forum kapsamında televizyon sunucu ve yazar Cansu Canan moderatörlüğünde paneller gerçekleşti. 'Türkiye & Ortadoğu İthalat ve İhracat Başlıkları ve Olanakları' panelinde T.C. İhracat Genel Müdürlüğü'nden Jülide Çermikli ve TİM Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci, 'Uluslararası İhracat ve İthalat Modelleri' oturumunda Makina İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sevda Yılmaz ve Dubai Ticaret Odası'ndan Mert Danışer konuşmacı olarak yer aldı. Panellerin ardından B2B Workshop ile katılımcı iş kadınları, Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin en prestijli zirvelerinden biri olan Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması'nda Katar, Kuveyt, BAE, Umman, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeden binlerce iş kadını, devlet yetkilisi ve sektör temsilcisi bir araya geldi. Dijitalleşme, inovasyon, enerji, turizm, sağlık ve gıda gibi birçok alanda iş birlikleri ele alındı.