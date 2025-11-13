Meteoroloji'nin 13 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bazı iller için yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek.

Meteoroloji; yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.