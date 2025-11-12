Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı belediyelerde arsa ve arazi değerlerinde yapılan yüksek artışlara tepki göstererek, 'Bu fahiş artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Çözüm önerimizi Meclis'e sunacağız.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında emlak vergilerindeki artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin ve bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700'e varan artışlar yapıldığını belirterek, 'Tıpkı ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi burada da sözlerinin hilafına davrandılar.' ifadelerini kullandı.

Bu artışların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız mümkün değil. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1988622816380678272