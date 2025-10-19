Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporna göre sıcaklıklar batıda düşüyor, yağışlar kuvvetleniyor. Vatandaşlar, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle Batı ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağış beklenen bölgeler arasında; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi (Muğla hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları yer alıyor. Ayrıca Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde de yağmur ve sağanak yağış görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Batı Karadeniz, Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.