Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete'de yayınlanan bildiride çok sayıda bürokrat ataması yapıldığı dikkat çekiyor. 14 İlin Tarım Orman Müdürü görevden alıpıp yenileri atanıyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay atandı. Abdülkadir Çay'ın aynı zamanda TÜRGEV'de de Genel Müdür olarak görev yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Msüdürü Abdülkadir Çay atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, Sinop İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atandı. Ayrıca Rize İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Selim Köse atandı.

ABDULKADİR ÇAY KİMDİR?

Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda Yönetim Organizasyon Alanı'nda aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında uzman ve yönetici olarak görev aldı. "Türkiye'de Vakıfların Vergi Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Analizi-ABD Karşılaştırması" konulu yüksek lisans tezi ile mezun olduktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başladı. 2013'te SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Beraberinde 2017-2018 döneminde TÜRGEV Genel Müdürü olarak görev yaptı.

BÜROKRASİDE ÇOK SAYIDA ATAMA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Arslan Narin atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de görevden alındı. Karagöz'ün yerine Salih Kaygusuz atandı. Görevren alınan Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün yerine ise Ersin Karaman atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Cihad Demirli atanırken, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevden alındı.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Iğdır İl Müdürü Sadettin Kara görevden alınırken, Gaziantep İl Müdürlüğüne Mustafa Karnabat, Hakkari İl Müdürlüğüne Erol Baykara, Iğdır İl Müdürlüğüne Erhan Palaoğlu, Niğde İl Müdürlüğüne Şeyma Güner ve Şırnak İl Müdürlüğüne Ahmet Çetin atandı.

14 ŞEHRİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca 14 ilin İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alınırken, 26 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde değişikliğe gidildi.