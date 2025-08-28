Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, Rize ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Yurdun iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak kıyı ve batı bölgelerde normallerin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.