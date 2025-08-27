Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 26 bin 684 eser Türkiye’ye geri kazandırılırken, ABD’den iade edilen Marcus Aurelius heykeli gibi 300’den fazla eser Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde sergileniyor.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını korumak ve yurt dışına kaçırılan eserleri geri getirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı infografik paylaşımına göre, bugüne kadar toplam 26 bin 684 kültürel eser Türkiye’ye iade edildi.

Bu eserler arasında, ABD’den geri getirilen Marcus Aurelius heykeli gibi Anadolu kökenli 300’den fazla tarihi eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bakanlık, kültürel varlıkların iadesi için uluslararası iş birliğini güçlendirirken, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine sahip çıkarak bu eserlerin Türkiye’de korunmasını ve sergilenmesini sağlıyor.