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İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

???? Mersin İl Jandarma Komutanlığımızca, polise mukavemet gösterme ve kamu malına zarar verme olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; ???? Gözaltına alınan 4️⃣ şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. pic.twitter.com/LBVdhwJmjT

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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MERSİN (İGFA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığı, polise mukavemet gösterme ve kamu malına zarar verme olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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