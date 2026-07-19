Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığı, polise mukavemet gösterme ve kamu malına zarar verme olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: RSS