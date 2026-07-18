Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 ve ilk 8'de yer alarak dereceye girme başarısı gösteren Muratpaşa Belediyespor Squash Takımı sporcularını makamında ağırladı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyespor squash takımı, 2-5 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 11, 13, 15 ve 17 Yaş Altı Türkiye Squash Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Turnuvada 17 yaş erkekler kategorisinde Doruk Dalkıran Türkiye şampiyonu olurken, Emircan Eravcı 4'üncü sırada yer aldı. 15 yaş erkekler kategorisinde ise Çınar Dündar Türkiye 2'ncisi oldu.

Kızlarda ise 15 yaş kategorisinde Ümmünaz Dinçer Türkiye 3'üncülüğü, İpek Şimşek ise Türkiye 4'üncülüğü elde etti. 13 yaş erkekler kategorisinde mücadele eden Atlas Türk de turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

Başkan Uysal, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ederken, spora ve sporcuya her daim destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Muratpaşa Belediyespor Squash Takımı, 14-16 Ağustos tarihinde Türkiye Junior Open ve 16-18 Ekim'de düzenlenecek Romanya Junior Open Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.