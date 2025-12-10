Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Aralık Ayı meclis toplantısında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mali disiplin vurgusu yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla 284 milyon lira doğrudan tasarruf sağladığını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, 'Bu tasarruf, vatandaşlarımıza sosyal yardım ve tarımsal destek olarak geri dönmüştür. 2026 yılında aynı mali disiplin ve hizmet aşkı ile Manisalılara hizmet edeceğiz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı olağan toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. 2025 yılının son meclis toplantısında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Besim Dutlulu, 2025 yılının Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü için halkın belediyeciliği ve mali disiplin yılı olduğunu vurguladı.

'HEM YAPILAN İŞ ARTTI, HEM VERİLEN PARA AZALDI HEM DE HİZMET KALİTESİ ARTTI'

2025 yılı boyunca dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, 'Kendi ekip ve ekipmanlarımızla altyapı çalışmalarında 284 milyon lira doğrudan tasarruf sağladık. Altyapıdan tarıma, sosyal hizmetlerden itfaiyeye kadar her alanda elimizden geldiğince büyük hizmetlere ulaşmaya çalıştık. Nasıl yaptığımızı kısaca özetlersek, toplamda döşediğimiz 251 kilometrelik içme suyu hattının 191 kilometresini kendi ekiplerimizle yaparak 141 milyon lira tasarruf sağladık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı olarak 48 kilometre hat döşemesi yaparak 47 milyon lira tasarruf sağladık. Tasarruf sağlarken hizmetlerimizde bir eksiklik olmadı. 2023 yılında, yani bizden önceki dönemde ihale ile 21 kilometre, kendi imkanlarıyla 19 kilometre çalışma yapmış Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplam 40 kilometre. 2025 yılında ihale ile 4 kilometre, kendi imkanlarımızla 48 kilometre yani 52 kilometre, yüzde 20'den daha fazla yol üretimi olmuş. Hem verilen para azalmış hem de yapılan iş artmış, hizmet kalitesi de yükselmiş durumda. Bu konuda MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'52 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITTIK'

Yaklaşık 200 milyon lira bedelle 115 yeni sondaj kuyusu açıldığını söyleyen Başkan Dutlulu, 'Birçok arıtma ve içme suyu arıtmalarımız var. Biliyorsunuz birçok arıtmamız var, içme suyu arıtmalarımız var. Toplam 103 arıtmamızdan 33'ü çalışıyordu. Son 8 ayda bu sayıyı 52'ye çıkarttık. Aktif tesis sayısı neredeyse 2 katına çıktı. Yıl boyunca 52 milyon metreküp atık su arıtarak Gediz ve kuzey havzalarını korumak için elimizden geleni yaptık' dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ'NİN ÇALIŞMALARINI SIRALADI

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Dutlulu, 'İtfaiye filomuzu 5 adet merdivenli araçla güçlendirdik. 40 yeni, itfaiye eri de eğitimlerini tamamlamak üzere. Haziran ayından bu yana itfaiye ekiplerimiz 11 bin 627 olaya başarıyla müdahale etti. MASKİ Genel Müdürlüğü'müz de hizmet hızını artırmak için 161 milyon lira yatırımla 56 yeni aracı filoya ekledi. Osmancalı, Gölmarmara, Saruhanlı ve Turgutlu'da personellerimizin daha iyi koşullarda barınacağı modern şantiyeler kurduk. Fidanlıklarımızda yıl genelinde 600 binden fazla bitki üretilerek belediyelerimize dağıtıldı. Otomatik sulama peyzaj düzenlemesi ile su tüketiminden 66 bin ton, bakım maliyetinden 15 milyon lira tasarruf sağlandık. Aynı zamanda şimdi yapacağımız Manisa çevre yolu peyzaj düzenlemesinde de çok ciddi anlamda su tasarrufu sağlayacağız. Yıl genelinde 2 binden fazla sokak hayvanını kısırlaştırdık. Vektörle mücadelede, 9 bin 759 mahallede ilaçlama çalışması yaptık. Bu çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek' diye konuştu.

'2026'DA AYNI MALİ DİSİPLİN VE HİZMET AŞKIYLA HİZMET EDECEĞİZ'

2025 yılının Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, kaynaklarını en verimli şekilde kullandığı dönem olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, 'Sadece içme suyu, kanalizasyon ve dere temizliği gibi altyapı kalemlerinde kendi iş gücümüzü kullanarak sağladığımız 284 milyon liralık tasarruf, vatandaşlarımıza sosyal yardım ve tarımsal destek olarak geri dönmüştür. 2026 yılında aynı mali disiplin ve hizmet aşkı ile Manisalılara hizmet edeceğiz' diye konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIKLA GEÇİNEN MAHALLELERE KIRSAL MAHALLE STATÜSÜ VERİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun verdiği bilgilerin ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Görüşülen gündem maddelerinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdüren 17 ilçedeki bazı eski belde ve mahalleler, kırsal mahalle statüsüne alındı. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre hazırlanan liste doğrultusunda kabul edilen maddeyle, kırsalda yaşayan vatandaşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre belirlenen muafiyet ve indirimlerden yararlanmaya devam etmesi sağlandı.

Gündem maddesiyle ilgili konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Belediyeleri kapatılmış olan beldelerin, eski köylerin kırsal mahalle avantajlarından yararlanmalarını sağlıyoruz' dedi.