ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründe üretim maliyetlerini düşürmek ve gıda fiyatlarında olası artışların önüne geçmek amacıyla üre cinsi gübrede gümrük vergisinin sıfırlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, temel gıda ürünleri ve tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi için ticaret politikası araçlarının etkin şekilde kullanıldığı belirtilirken, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve tedarik süreçlerine olası etkileri dikkate alınarak alınan kararla, gübre sektöründe arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve üreticilerin maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla iç ve dış piyasaları yakından izlemeye ve üretici ile tüketiciyi birlikte koruyacak gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini duyurdu.