Ağrı'da tarımsal üretimin en önemli aktörlerinden olan şeker pancarı üreticileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ağrı Şeker Fabrikası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda üreticiler, protokol üyeleri ve fabrika çalışanları aynı sofrayı paylaşarak dayanışma ve birlik mesajı verdi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan'ın davetiyle düzenlenen iftar programına Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, il ve ilçe ziraat odası başkanları, ile çok sayıda muhtar katıldı. Ayrıca Malazgirt, Patnos, Tutak, Taşlıçay, Eleşkirt ve Ağrı merkezden gelen çok sayıda pancar üreticisi de programa yoğun ilgi gösterdi.

İftar programında konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, pancar üreticilerinin fabrikanın en önemli paydaşları olduğunu belirterek üreticilerin emeğinin her zaman büyük değer taşıdığını ifade etti. Erdoğan, 'Üretimin her aşamasında alın teri döken üreticilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Şeker pancarı üretimi yalnızca fabrikamız için değil, bölge ekonomisi ve ülke tarımı açısından da stratejik bir öneme sahip' dedi.

Programda söz alan Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt ise tarımsal üretimin bölgenin kalkınmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak pancar üreticilerinin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Vali Bozkurt, üreticilerin emeklerinin hem il ekonomisine hem de Türkiye'nin tarımsal üretimine önemli katkılar sunduğunu belirterek tüm çiftçilere teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda çiftçiler, protokol üyeleri ve fabrika çalışanları iftarın ardından bir süre sohbet ederek hem Ramazan ayının bereketini paylaştı hem de tarım ve üretim konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ağrı'da üretimin ve emeğin önemini bir kez daha ortaya koyan iftar programı, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği sıcak bir buluşma olarak hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.