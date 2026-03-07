Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçelere de BESAŞ satış noktaları kazandırarak halkın hesaplı, hijyenik ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek üretim tesisine sahip olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Orhaneli ilçesindeki ilk satış noktasını hizmete açtı. Böylelikle kalite kontrol süreçleri BESAŞ tarafından gerçekleştirilen birçok gıda ürünü, Orhanelililerin beğenisine sunuldu.





'ARTIK DAĞ YÖRESİNİN BİR HAMİSİ VAR'

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ yöresini farklı değerlendirdiklerini söyledi. Dağ yöresinin bugüne kadar çok fazla ihmal edildiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, artık dağ yöresinin bir hamisi ve Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı. Yörede yapılacak projeleri istişare ederek yürüttüklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, gençlerin gelecek kaygısı duymadan bölgede yaşayabilmesini arzuladıklarını ifade etti. Orhaneli'ye gelirken gördüğü fabrika bacalarının yüreğini sızlattığını da dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, bölge halkının zehir saçan dumanı hak etmediğini vurguladı.





Bursa'nın dört bir yanında tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere mazottan fideye kadar birçok alanda destek olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, hem üreticiyi ayakta tuttuklarını, hem de üretimi artırarak tüketiciye ürünlerin daha hesaplı ulaşmasına katkı sağladıklarını belirtti.



'TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİNİ SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

BESAŞ'ın da kentin dört bir tarafında her gün binlerce insana ulaştığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sunmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan büyükşehir belediyeleri arasında Türkiye'de süte en fazla desteği veren de Bursa Büyükşehir Belediyesi'dir. Sütü alıp işliyor ve maliyetine yakın fiyata tüketiciyle buluşturuyoruz. Ayrıca Bursalıların ürünlerini BESAŞ mağazalarında satmayı amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Satış bayisi hayırlı olsun' dedi.





CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı BESAŞ satış noktasının Orhaneli'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Mustafa Bozbey'in zor bir dönemde halkçı belediyecilik anlayışını inşa ettiğini ifade eden Yeşiltaş, önümüzdeki dönemde de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinin Bursa'da yaşanacağını ifade etti.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle BESAŞ satış noktası hizmete açıldı. Başkan Mustafa Bozbey de satış noktasını gezerek çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti.