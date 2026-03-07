Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi' kapsamında başvuru süreci tamamlandı. Projeden yararlanacak yetiştiriciler, düzenlenen kura çekimi ile noter huzurunda belirlendi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen kura programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa yetiştiriciler ve sektör temsilcileri katıldı. Proje için yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından 97'i kadın, 266'sı erkek olmak üzere toplam 363 yetiştirici arasından yapılan çekilişle 50 asil ve 50 yedek katılımcı belirlendi.

Programın açılış konuşmasını Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği adına Kerim Heycan yaptı. Heycan konuşmasında, projenin bölge hayvancılığı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer olmak üzere projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Programda daha sonra söz alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay, proje hakkında katılımcılara teknik bilgiler verdi. Küçükbaş hayvancılığın Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ay, Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin 300 yetiştirici ve yaklaşık 345 bin baş küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ifade etti.

Projenin, sürüsünü büyütmek isteyen ancak maddi imkânları sınırlı olan yetiştiricilere destek olmak amacıyla hazırlandığını belirten Ay, 2026 yılı içerisinde 1.200 dişi ve 50 erkek olmak üzere toplam 1.250 küçükbaş hayvanın dağıtılmasının planlandığını söyledi. Proje kapsamında hayvan bedellerinin yüzde 50'sinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını dile getiren Ay, tarımsal kalkınmaya yönelik projelere verdiği destek dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e teşekkür etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Noter huzurunda belirlenen 50 asil katılımcının işletmeleri, proje ortaklarının yer aldığı Denetim Komisyonu tarafından saha kontrollerine tabi tutulacak. Yapılacak incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen veya çeşitli nedenlerle projeden ayrılan katılımcıların yerine yedek listede yer alan yetiştiriciler projeye dâhil edilecek.

Projeden yararlanacak yetiştiricilere 24 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan teslim edilecek. Katılımcılar, teslim aldıkları hayvanları en az iki yıl süreyle satmama ve sigortalı tutma taahhüdünde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Trakya Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle yürütülen proje ile kırsalda üretimin güçlendirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiricilerin desteklenmesi hedefleniyor.