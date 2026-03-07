CGTN, küresel belirsizlikler karşısında Çin ekonomisinin dayanıklılığını inceleyen bir makale yayımladı. Makalede Jiangsu gibi büyük eyaletlerin yüksek kaliteli büyümeyi teşvik etmedeki rolü vurgulandı ve istihdamı artırmak, gelirleri yükseltmek ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için alınan politika tedbirleri özetlendi. Bu çalışmaların tümü Çin modernizasyonunun herkes için ortak refah sağlamasını amaçlıyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Küresel ekonominin çoğalan belirsizliklerle karşı karşıya kaldığı ve yurt içinde yapısal düzenlemelerin devam ettiği bu dönemde, Çin'in ekonomik dayanıklılığı da sık sık tartışılan bir konu hâline geldi.

Hem ekonomik dinamizmi hem de sosyal ilerlemeyi sürdürebilen önemli bir eyalet olan Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaleti, dış ortamın karmaşıklığına karşın Çin ekonomisinin neden ve nasıl dayanıklı ve canlı kalabildiğini anlamamızı sağlayan bir bakış açısı sunuyor.

2025'te Çin'in toplam GSYH'sı 140 trilyon yuanı (yaklaşık 20,16 trilyon $) aştı. Ulusal toplamın yaklaşık onda birini sağlayan Jiangsu, tüm eyaletler arasında Çin ekonomisinin temel direklerinden biri olarak öne çıkıyor. 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025), eyalet ekonomisi art arda dört kez trilyon yuanlık kilometre taşlarını aştı ve güçlü ivmesini sürdürürken ölçeğini de istikrarlı bir şekilde genişletti.

Perşembe günü, Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumunda Jiangsu Eyaleti delegasyonundan milletvekilleriyle görüşen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomik olarak güçlü eyaletlerin sağlam temellerini ve dış şoklara karşı dayanıklı yapılarını korumaları gerektiğini, bu şekilde ülke ekonomisinin genel olarak istikrarını korumaya yardımcı olabileceklerini vurguladı.

YÜKSEK KALİTELİ BÜYÜME, EKONOMİK DAYANIKLILIK

Jiangsu Eyaleti'nin ekonomik performansının belirleyici özelliklerinden biri, ölçek ve kalitenin birleşimidir. Başkan Xi, Jiangsu Eyaleti'ni iç kapasitelerini geliştirerek, Çin'in birleşik ulusal pazarına daha derinlemesine entegre olarak ve üst düzeyde açılımı genişleterek ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeye devam etmesi çağrısında bulundu.

İmalat sektörü ekonominin temel direği olmaya devam ediyor. Jiangsu'nun imalat sektörünün yüksek kaliteli gelişim endeksi, ülke genelinde beş yıl üst üste birinci sırada yer alarak hem endüstriyel yapısının gelişmişliğini hem de güçlü inovasyon kapasitesini yansıtmıştır. İleri teknoloji ekipman ve entegre devrelerden yeni enerji ve biyotıp alanlarına kadar eyaletin endüstriyel ekosistemi, küresel tedarik zincirindeki düzenlemeler karşısında rekabet gücünü korumasına yardımcı olmuştur.

İç talep de canlı. Bunun çarpıcı bir örneği, 2025'te 2,43 milyondan fazla seyirci çeken ve 'Su Süper Ligi' olarak bilinen eyalet futbol liginin hızla artan popülerliği. Bu olgu spor, kültür ve turizmin tüketimi nasıl canlandırabileceğini ve iç pazarın potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğini gösteriyor.

Bu arada, Jiangsu Çin'in en açık ekonomilerinden biri olmaya devam ediyor. Eyalet 14. Beş Yıllık Plan döneminde 119 milyar dolardan fazla reel yabancı yatırım çekerek ülke genelinde birinci sırada yer aldı.

Yurt içi ve yurt dışı ikili dolaşıma aktif katılım sağlayan Jiangsu, Çin'in açık ve küresel ekonomiye entegre kalırken iç pazarını nasıl güçlendirdiğini gözler önüne sermektedir.

HERKESE FAYDA SAĞLAYAN BİR MODERNLEŞME

Nihai hedef sadece ekonomik büyüme sağlamak değil. Başkan Xi'nin görüşmeler sırasında vurguladığı gibi herkes için ortak refah ilkesi Çin'in modernleşmesinin belirleyici unsurudur.

Başkan Xi'nin de dikkat çektiği gibi, bu ilke önemli sorulara yanıtlar bulmak anlamına geliyor: Yüksek kaliteli ve tam istihdam nasıl sağlanabilir? Kentsel ve kırsal bölge sakinlerinin gelirleri nasıl artırılabilir? Kamu hizmetleri ve sosyal güvenlik nasıl daha da iyileştirilebilir?

Bu meselelerin çoğu, perşembe günü yasama üyelerinin görüşüne sunulan ve geçim kaynaklarına odaklanan bir dizi politika tedbirini kapsayan hükûmet çalışma raporu taslağında ele alındı.

İstihdam, en önemli öncelik konusu olmaya devam ediyor. Hükûmet, iş bulmakta zorluk çekenlere yardımcı olmak için iş karşılığı yardım programlarını genişletecek. Bu arada, esnek çalışanların yanında kurye ve araç çağırma uygulaması sürücüleri gibi yeni istihdam biçimlerinde çalışan kişiler daha kapsayıcı sosyal güvenlik programlarına daha geniş bir şekilde erişim imkânına ulaşacak.

Tüketimi teşvik etmek ve gelirleri artırmak da önemli politika hedefleri arasında. Çin, kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayanlar için düşük gelirli grupların gelirlerini artırmaya, gelir getiren gayrimenkul kanallarını genişletmeye, ücretleri ve sosyal güvenlik sistemlerini iyileştirmeye yönelik önlemler içeren bir gelir artış planını hayata geçirecek.

Rapora göre, toplam 250 milyar yuan tutarındaki ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri tüketim malları takas programlarına destek sağlayacak; ayrıca iç talep büyümesini teşvik etmek amacıyla 100 milyar yuan tutarında özel bir mali-finansal koordinasyon fonu oluşturulacak. İlkbahar ve sonbaharda okul tatillerini teşvik etmek, çalışanların kademeli ücretli izin kullanımını teşvik etmek gibi politikaların da hizmet sektöründe tüketimi ve turizmi canlandırması bekleniyor.

Kamu hizmetleri ve sosyal güvenlik konularına gelince, kırsal kesimde yaşayanlar ve çalışmayan kent sakinleri için asgari temel yaşlılık yardımlarının ayda 20 yuan artırılacağı taslak raporda belirtildi. Yaşlı bakım hizmetleri için verilecek kuponlarla, orta veya daha ağır düzeyde işlevsel yetersizliklerden etkilenen yaşlıların masraflarının karşılanması sağlanacak.

Hükûmet ayrıca doğum sigortası kapsamını genişletmeyi, doğum iznini garanti altına almayı, kapsayıcı çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı ve iki veya daha fazla çocuğu olan aileleri daha iyi destekleyen konut politikaları uygulamayı planlıyor.