Ümran Beba'ya Washington'da anlamlı ödül: 'İnsani Değerler' liderlikle buluştu. Küresel i ş dünyasında etik liderlik, kapsayıcılık ve insan odaklı dönüşüm stratejileriyle tanınan Ümran Beba, Art of Living Foundation tarafından verilen ve iki yılda bir düzenlenen 2026 Human Values Award (İnsani Değerler Ödülü) sahibi oldu.

ABD (İGFA) - Ödül, 5 Mart 2026 tarihinde Washington, DC'de gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Konferansı kapsamında, Art of Living Center'da düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Art of Living USA Başkanı Rob Trombold tarafından sunulan ödül; iş dünyası, kamu hizmeti ve sivil toplum alanlarında insani değerleri merkeze koyan örnek liderleri onurlandırıyor.

'Liderlik, Merakla Beslenen Bir Öğrenme Sürecidir'

Törende konuşan Ümran Beba, değerlere dayalı liderliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Değerlere dayalı liderliği hayatının merkezine koyan biri olarak, Uluslararası Kadınlar Konferansı'ndan bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Liderliği; merak ve gelişimle beslenen bir öğrenme süreci olarak görüyor, bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

35 Yıllık Küresel Bir Kariyer ve Etik Dönüşüm

Halen New York merkezli August Leadership şirketinde Partner olarak üst düzey yönetici arama ve kurum kültürü danışmanlığı yapan Beba, kariyerinin 25 yılını geçirdiği PepsiCo bünyesinde İstanbul, Hong Kong, Dubai ve New York gibi merkezlerde çok kritik roller üstlendi. 25 ülkeyi kapsayan Asya Pasifik Bölge Başkanlığı görevinin yanı sıra Küresel Çeşitlilik Direktörlüğü gibi pozisyonlarla kapsayıcı liderlik alanında dünya çapında bir referans noktası haline geldi.

Toplumsa l Katkı ve Akademik Başarı

Sadece kurumsal dünyadaki başarılarıyla değil, sosyal etki çalışmalarıyla da öne çıkan Ümran Beba:

• Beba Innovation & Entrepreneurship Foundation'ın Kurucu Ortağıdır.

• International Youth Foundation Başkan Yardımcısı ve Mercy University Business School Danışma Kurulu Üyesidir.

• Fortune ve Forbes tarafından 'düşünce lideri' olarak tanımlanmış, 'Leaders with Purpose' kitabının eş yazarıdır.

• Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve MBA mezunu olup, Mercy College'dan fahri doktora unvanına sahiptir.

Uluslararası Kadınlar Konferansı Hakkında

2005 yılında Art of Living Foundation tarafından başlatılan konferans, etik yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma için kadın liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar 100'den fazla ülkeden 7.500'ü aşkın lideri bir araya getiren platform, insani değerlerin küresel ölçekte yayılmasını hedefliyor.