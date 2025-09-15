Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarının ardından tahrip olan yolları modern ve kaliteli ekipmanlarla yenilemeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yürütülen içme suyu hattı çalışmaları başarıyla tamamlandı.

‘Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi (AFD MESKİ-W1_RB)’ kapsamında Ø400 düktil boru ile 1200 metrelik isale hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından oluşan yol bozulmaları, MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na bağlı Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede onarıldı.

Toplamda 1150 metre uzunluğundaki yol ağı, 950 ton bitümlü sıcak karışım asfalt ile kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. MESKİ ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde hem yol konforu hem de güvenliği önemli ölçüde artırıldı.

KUTLU: “KARGIPINARI MAHALLESİ, MODERN VE KONFORLU YOL AĞINA KAVUŞMUŞ OLACAK”

Kontrol mühendisi Soner Kutlu, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamada bulundu:“Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi’nde yapımı devam eden içme suyu hattı çalışmaları sonrası tahrip edilen yol kaplamalarının onarımları yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallemiz modern ve konforlu bir yol ağına kavuşmuş olacaktır.”