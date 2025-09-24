NBL, Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlediği etkinlikte probiyotiklerin faydalarını Mert Fırat ve Diyetisyen Elvan Odabaşı’nın yer aldığı yaratıcı bir oyunla anlattı. 100’e yakın diyetisyen, probiyotikleri deneyimleyerek sağlıklı yaşamın önemini keşfetti.İSTANBUL (İGFA) - NBL, İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlediği etkinlikte, probiyotiklerin sağlık üzerindeki etkilerini eğlenceli bir oyunla diyetisyenlere aktardı.

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve Diyetisyen Elvan Odabaşı’nın sahne aldığı etkinlik, yaklaşık 100 diyetisyenin katılımıyla gerçekleşti.

Probiyotiklerin bilimsel temelleri, içeriği ve yaşam döngüsüne katkıları detaylı şekilde ele alınırken, katılımcılar ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.

Mert Fırat, sağlıklı yaşamın bilinçli tercihler ve doğru bilgiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, “Sağlığımız, yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. Oyuncular olarak uzun çalışma saatleri ve sık seyahatler sağlığı korumayı zorlaştırıyor. Probiyotikler, bağışıklığımı güçlendirip dengemi korumamı sağlıyor. NBL’nin bu etkinliği, toplumu bilinçlendirme ve sağlıklı yaşam kültürünü inşa etme yolunda önemli bir adım” dedi.