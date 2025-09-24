Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin modern üretim koşullarına erişimini sağlamak amacıyla 444 jeneratör ve 200 sıvatı düzenlenen törenle çiftçilere teslim etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin modern üretim koşullarına erişimini sağlamak amacıyla 444 jeneratör ve 200 sıvatı düzenlenen törenle çiftçilere teslim etti.

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çiftçilerin Malatya’nın kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, “Malatya hem sanayi hem de tarım şehri. Üreticimizin yanında olmak belediye hizmetlerinin temel bir parçasıdır. Bugün 444 jeneratör ve 200 sıvatı üreticilerimize teslim ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Er, yaşanan zirai don sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanı ile doğrudan temas kurduklarını belirterek, sigortalı çiftçilere ödemelerin yapıldığını, sigortasız üreticiler için de desteklerin bu ay içinde sağlanacağını ifade etti.

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilerimize yönelik olarak açık ve kapalı sulama sistemleri yapılmakta. Bugün 444 adet jeneratör ve 200 adet sıvat dağıtımı yapılacak. Malatya’mızın üretimine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Çolak, Malatya Damızlık Koyun-Keçi Üreticileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Ziraat Odaları Anadolu Bölge Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar birer selamlama konuşması gerçekleştirerek, çiftçilerin ve üreticilerin her zaman yanında olan, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ettiler.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Arı Yetiştiricileri Birliği ve Malatya Damızlık Koyun-Keçi Üreticileri Birliği tarafından belirlenen liste doğrultusunda jeneratör ve sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.