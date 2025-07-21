İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 mahallede Mahalle Şenliği programını başlatıyor.İZMİR (İGFA) - 22 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şenlikte tiyatro gösterileri ve konserlerin yanı sıra İzmirli çocuklara özel pek çok aktivite yer alacak.

İzmirli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek Mahalle Şenliği ile eğlenceli etkinliklerle buluşacak. Mahalle Şenliği, 22 Temmuz’da Bayraklı Cengizhan Mahallesi Rekreasyon Alanı, 29 Temmuz’da Beydağ Cumhuriyet Mahallesi 2 Eylül Kurtuluş Parkı, 5 Ağustos’ta Bergama Cumhuriyet Meydanı, 12 Ağustos’ta Ödemiş Kültürpark Zafer Mahallesi, 19 Ağustos’ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı ve 26 Ağustos’ta Aliağa Siteler Mahallesi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Dopdolu şenlik programı

Şenlik kapsamında Bayraklı’da saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları ekiplerinin oyunları sahnelenecek. Saat 20.30’da Lokman Demirgıran & İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Konseri ve 21.15’te ise Pelin Kadıoğlu & Çılgın Cemal Show sahnelenecek. Beydağ, Bergama, Ödemiş, Kemalpaşa ve Aliağa’da ise saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları ekiplerinin oyunları, saat 20.30’da Burak Maral & İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Konseri ve 21.15’te ise Pelin Kadıoğlu & Çılgın Cemal Show olacak. Ücretsiz etkinliklerde yüz boyama, jonglör, palyaço, balon şişirme ve HİM Gezici Sahne etkinliklerinin yanı sıra çocuklar için kitap dağıtımı da yapılacak.