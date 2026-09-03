Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak ve yerel ürünleri markalaştırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi; kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda; kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucu Gülnar Kuş Üzümü 2024 yılında coğrafi işaret tescili aldı. Bozyazı Gölevezi ve Mersin Siyah İnciri için de 2026 yılı içerisinde tescil başvurusunda bulunuldu.

Bu ürünler haricinde Leklek Fasulyesi, Pirömerli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürüyor. Analizlerin sonucunda, bu ürünler için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru gerçekleştirilecek.

Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından yapılan Kan Portakalı başvurusu da yine 2024 yılında tescillendi.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ÜRÜNLER, MERSİN'İN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin sahip olduğu tarımsal zenginlikleri koruyarak geleceğe taşımak ve Mersin'in yerel ürünlerini ulusal ölçekte güçlü markalara dönüştürmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Kentin tarımsal kimliğinin güçlendirilmesi ve Mersin'e özgü ürünlerin katma değerinin artırılması hedefiyle sürdürülen coğrafi işaret çalışmaları, aynı zamanda üreticilerin emeğinin korunmasına ve yerel ekonominin güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

Tüketicilerin satın aldıkları ürünün kaynağı, üretim yöntemi ve karakteristik özellikleri hakkında güvenilir bilgiye ulaşma beklentisi, coğrafi işaretleri yalnızca bir tescil belgesi olmaktan çıkararak, kentlerin markalaşmasında önemli bir araç haline getiriyor.

Coğrafi işaret tescili ürünlerin özgün özelliklerinin korunmasının yanı sıra; kırsal kalkınmaya, yerel ekonominin güçlendirilmesine, gastronomi turizminin gelişmesine, kadın emeğinin değerlendirilmesine ve Mersin'in kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

KENTE ÖZGÜ ÜRÜNLERİN TÜM ÖZELLİKLERİ TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Mersin'in 13 ilçesinde üreticilerle görüşmeler gerçekleştirilerek, kentin tarımsal kimliğini yansıtan ürünler titizlikle belirleniyor.

En az 50 yıldır üretilen, Mersin'e özgü nitelikler taşıyan ve kentin iklimi ile coğrafi koşullarının karakteristik özelliklerini şekillendirdiği ürünler tespit edilerek, tescil sürecine hazırlanıyor.

Ürünlerin üretim özellikleri, yetiştirme koşulları ve yöreyle olan bağı araştırılarak, Mersin'in sahip olduğu yerel değerlerin birer tarımsal markaya dönüşmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Saha çalışmalarından elde edilen veriler; kamu kurumları, araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilen analizlerle destekleniyor. Hazırlanan bilgi ve belgeler doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılırken, tescil süreci boyunca gerekli çalışmalar ve başvurular Büyükşehir Belediyesi tarafından takip ediliyor.