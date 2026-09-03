Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla üç farklı noktada kapsamlı tatbikat gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü, Belde A.Ş. OSGB Birimi ve Gülen Yüzler Mesleki Rehabilitasyon Merkezi'nde tüm personelin katılımıyla tatbikatlar düzenlendi.

ACİL DURUM PLANLARI UYGULANDI

Belde A.Ş. OSGB Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği senaryolarla afet ve acil durum planlarının sahadaki uygulanabilirliği değerlendirildi. Personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyinin ölçüldüğü tatbikatlarda, olası bir afet anında sergilenmesi gereken doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi. İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri de acil durum planlarında görevli personelin belirlenen sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayarak organizasyonun işleyişini sahada test etti.

Tatbikatlarda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ambulans Komuta Birimi de aktif görev aldı. Senaryo gereği yaralanan personelin güvenli şekilde sağlık ünitesine sevki gerçekleştirilirken, sağlık müdahalesinin koordinasyonu da uygulamalı olarak değerlendirildi.

YANGINA İTFAİYEDEN MÜDAHALE

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından personele yangın söndürme ve güvenli yaşam konularında uygulamalı eğitim verildi. Senaryo kapsamında meydana gelen yangına İzmit İtfaiye Grubu ekipleri müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri, tatbikat alanlarını dronla havadan görüntüledi. Bu kapsamda tahliye güzergâhları, toplanma alanları, ekiplerin konumlanması ve müdahale süreçleri üstten takip edildi. Elde edilen görüntülerle hem saha koordinasyonu desteklendi hem de tatbikat sonrası değerlendirmeler için veri oluşturuldu.

Tatbikatların önemli duraklarından biri de engelli bireylerin mesleki ve sosyal hayata katılımını destekleyen Gülen Yüzler Mesleki Rehabilitasyon Merkezi oldu. Merkezde genel tahliye ve acil durum prosedürlerinin yanı sıra farklı ihtiyaçlara sahip çalışanların afet anında güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Çalışanların aktif katılımıyla düzenlenen tatbikatta acil durum ekiplerinin görevleri, tahliye sürecinin yönetimi ve personelin güvenli alanlara ulaştırılması uygulamalı olarak ele alındı. Böylelikle afet ve acil durum hazırlıklarının herkes için erişilebilir, güvenli ve kapsayıcı olması gerektiği vurgulandı.

BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLDİ

Üç ayrı noktada gerçekleştirilen tatbikatlarda farklı görev ve sorumluluklara sahip ekiplerin aynı senaryo içerisinde birlikte hareket etmesi sağlandı. Tahliye, yangına müdahale, yaralı sevki, sağlık hizmetleri ve saha yönetimi süreçleri eş zamanlı olarak yürütüldü.

Tatbikatlarla kurum genelindeki afet farkındalığının artırılması, güvenli yaşam kültürünün güçlendirilmesi ve personelin olası acil durumlara hazır hale getirilmesi hedeflendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon kapasitesini geliştiren eğitim ve tatbikatlarını sürdürmeye devam edecek.