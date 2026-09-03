Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

KAYSERİ (İGFA) - Sosyal deney kapsamında mesire alanındaki ahşap bir kamelya, piknik sonrası atıkların bırakılıp gidildiği bir görüntü üzerine kurgulandı. Bilinçli bir şekilde plastik bardak, teneke içecek kutuları ve ambalaj atıkları yerleştirilerek kamelya masası kirli bırakıldı. Mesire alanına piknik yapmaya gelen vatandaşların, çevre kirliliği süsü verilen bu kamelya karşısında sergileyeceği reaksiyonlar ise gizli kameralarla anbean kayda alındı.

Duyarlı Vatandaşlar Çöpleri Temizledi

Çevreye karşı sergilenen bu duyarsızlığa sessiz kalmayan, piknik yapmak için boş kamelya ararken bu manzarayla karşılaşan duyarlı vatandaşlar, doğasına ve şehrine sahip çıkarak çöpleri tek tek topladı. Masayı temizleyip atıkları çöp kovasına atan hassasiyet sahibi vatandaşların bu örnek davranışı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ekipler, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek çevreye gösterdikleri bu zarif yaklaşımın anısına yeşilin ve doğanın sembolü olan güller hediye etti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, gerçekleştirilen sosyal deneyin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda başlatılan çevre seferberliği kapsamında düzenlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla başlattığımız çevre seferberliği kapsamında, vatandaşlarımızda çevre bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal deneye imza attık. Proje kapsamında, Sarımsaklı Barajı mesire alanımızdaki kamelyalardan birinde bilinçli olarak çevre kirliliği görüntüsü oluşturarak alana çöpler bıraktık ve ardından vatandaşlarımızın bu duruma göstereceği reaksiyonu gözlemledik. Çevreye karşı sergilenen bu duyarsızlığa sessiz kalmayarak çöpleri masadan alıp çöp kovasına atan, doğasına ve şehrine sahip çıkan hassasiyet sahibi vatandaşlarımızın sergilediği bu yaklaşımı büyük bir memnuniyetle karşıladık. Kendilerine örnek davranışlarından ötürü teşekkürlerimizi ileterek, çevreye gösterdikleri bu zarif yaklaşımın anısına, yeşilin ve doğanın sembolü olan güller hediye ettik.'

Taşçı, sosyal deney ile çevre duyarlılığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydederek, 'Gerçekleştirdiğimiz bu sosyal deneyin temel amacı; çevre temizliğinin yalnızca belediyelerin değil, aynı zamanda her bir bireyin asli sorumluluğu olduğu bilincini aşılamak ve toplumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmaktır. Gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir dünya bırakma gayesiyle, 'Daha yeşil, daha temiz ve daha konforlu bir Kayseri' hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

'Belediyenin Bu Kadar Güzel Bir İmkânının Olması Çok Güzel'

Sosyal deneye katılan vatandaşlardan Meltem Özer, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nı sıklıkla tercih ettiklerini dile getirerek, 'Belediyenin bu kadar güzel bir imkânının olması da çok güzel. Büyük, geniş bir alanı var ama bu alanın bu kadar temiz ve düzenli tutulması gerekirken insanların bilinçsiz ve duyarsız davranması gerçekten bizi üzüyor. Geldiğimizde burada çöpler vardı ve üzüldük açıkçası, çöpleri çöpe attık. Bütün insanların da bu konuda daha bilinçli daha duyarlı davranmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir alan, burası hepimizin alanı. Çocuklarımızın alanı, herkese ait bir alan. Lütfen çevreye sahip çıkalım ve burayı koruyalım. Burayı temiz bırakalım' şeklinde konuştu.

Özer, hediyelerinden dolayı da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na teşekkür ederek, 'Belediyenin böyle bir sosyal deney yapması, insanları bu konuda ayrıca bilinçlendirmesi de çok güzel bir durum. Bunu da ayrıca takdir ediyorum. Gerçekten belediye çalışanları da işini dört dörtlük yapıyor. Herkes işinde gayet bilinçli, gayet düzenli çalışıyor' dedi.

'Biz Çok Memnunuz. Her Şeyi Dört Dörtlük Yapılmış'

Kendini Sosyal deneyin içinde bulan ve duyarlılık göstererek ekipler tarafından kendisine gül hediye edilen Fikri Uygur ise 'Çok güzel oldu, emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Kayseri olarak belediyelerimiz çalışıyor. Biz çok memnunuz. Her şeyi dört dörtlük yapılmış. Kamelyaları olsun, çimenleri olsun, mangal yerlerimiz olsun. Her şey dört dörtlük, bundan iyisi can sağlığı' ifadelerini kullandı.

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