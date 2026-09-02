Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Arifiye'de inşa ettiği Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu tanıtıldı. Başkan Yusuf Alemdar, yatırımların Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle toplu halde açılacağını belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de inşa edilen Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu, düzenlenen törenle tanıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla temeli atılan projede; yarı olimpik yüzme havuzu, kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri, akıl ve zekâ oyunları alanı ile inovasyon merkezi yer alıyor. Tesisin, gençlerin sporun yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sunması hedefleniyor.

Tanıtım programına Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Sakarya'ya geleceğini belirterek, tamamlanan yatırımların toplu açılış töreniyle hizmete alınacağını söyledi.

YENİ YATIRIMLAR DA GÜNDEMDE

Alemdar, Arifiye ve Sapanca sınırlarında bulunan 650 bin metrekarelik alanın SUBÜ yerleşkesi için tahsis edildiğini, ayrıca fuar ve kongre merkezi projesinin de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından geçtiğini açıkladı.

Başkan Alemdar, şehirde kütüphane, bilim merkezi, ulaşım ve raylı sistem yatırımlarının da sürdüğünü belirterek, Mithatpaşa-Adapazarı demiryolu hattının yer altına alınmasıyla ilgili çalışmaların başladığını ifade etti.

'Sakarya'nın her ilçesinde spor yatırımları hayata geçiriliyor'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, tesisin gençlerin spor yapabileceği ve sosyalleşebileceği önemli bir yatırım olduğunu söyledi. AK Parti Sakarya milletvekilleri ve Arifiye Belediye Başkanı da projelerin ilçeye ve şehre değer kattığını vurguladı.

ARİFİYE'NİN YENİ GENÇLİK VE SPOR ÜSSÜ

Toplam 4 bin metrekare alanda iki ayrı yapı olarak inşa edilen merkezde yarı olimpik yüzme havuzu, soyunma odaları, idari ve sosyal alanlar, antrenör bölümleri, kitap kafe, güzel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, akıl ve zekâ oyunları alanı, inovasyon merkezi yer alıyor.

Tanıtımın ardından protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulundu.