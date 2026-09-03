Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tramvay istasyonu önü gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda stant açan Büyükşehir Zabıtası, teşkilatın tanıtımını yapıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın belediyenin vitrini olarak nitelendirdiği Zabıta Daire Başkanlığı, Her yıl 1-7 Eylül'de belediye zabıta teşkilatının kent yaşamındaki hizmetlerini ve kurumsal geçmişini anmak amacıyla kutlan Zabıta Haftası dolayısıyla renkli etkinliklere imza atıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tramvay istasyonu önü gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda stant kuruldu.

Stantlarda el broşürleri ve çeşitli materyallerle 200'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanan Zabıta Teşkilatının tanıtımı yapılırken, çocuklara da minik hediyeler takdim ediliyor.

Etkinliklere dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke, 1-7 Eylül tarihleri arasını Zabıta Haftası olarak kutladıklarını belirterek, 'Bu yıl 200'üncüsünü kutladığımız haftamızda farklı bir etkinlik yapalım istedik' dedi.

İlçe belediyelerinin zabıta müdürlükleri ile iş birliği içerisinde etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Teke, 'Vatandaşlarımızı zabıtalar hakkında bilgilendirmek ve geleceğimiz olan çocuklarımıza anı fotoğrafı çektirmeleri için bir stant yerleştirdik. Başta Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımıza bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Teke, Kayseri'nin huzuru, esenlik ve rahatı için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyerek, stantları ziyaret eden vatandaşlara teşekkür ederek, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hafta dolayısıyla araç sürücülerine ve esnaflara tanıtım broşürü ile birlikte gül hediye etti. Esnaf ve vatandaşlar da hizmetleri ve Zabıta Haftası dolayısıyla nazik ziyaretlerinin yanı sıra gül hediyelerinden dolayı da ekiplere teşekkür ettiler.

Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ve Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni de ziyaret ederek, ulu çınarlarla bir araya geldiler. Yaşlı vatandaşlara çikolata ikram eden ekipler, ulu çınarlarla samimi sohbetler gerçekleştirip taleplerini dinledi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde ise Ulu Çınarlar Korosu zabıta ekipleri ile birlikte saz eşliğinde türküler seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ve Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi ziyaretlerine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş ile Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke de eşlik etti.