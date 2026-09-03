Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Başkan Büyükakın patronun, efendinin millet olduğunu vurgularken, zabıtanın da bu anlayışla görev yaptığını belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da katıldı. Kuruluş yıldönümü töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından meslekte 31. yılını geride bırakan Zabıta Amiri Hüseyin Gülşen'in konuşması ile devam etti.

'SORUMLULUĞUNUZ ÇOK BÜYÜK'

Başkan Büyükakın, Zabıta'nın 200 yıllık hikayeye sahip büyük ve köklü bir teşkilat olduğunu vurgularken, tüm teşkilat mensuplarının kuruluş yıldönümünü kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Zabıtası'nın sorumlu olduğu tüm alanlarda alnının akıyla görev yaptığını belirten Başkan Büyükakın, 'Bu teşkilat, halkın huzur içinde yaşaması, onun hayatına karşılık gelen ne kadar alan varsa onların hepsinde mutlu olabilmesi için kurulmuş bir teşkilat. Bu görevler, zabıtanın varlık sebebi. Bütün bu alanların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak güvenlik meselesi. Güven kelimesi aslında tam da bizim işimizin merkezine oturuyor. Bu manada özelde zabıta, genelde tüm belediye teşkilatı bu emaneti yerine getirmekle sorumludur. İnsanlar gündelik hayatlarında emin olmalılar' dedi.

'ZABITA, BELEDİYENİN KENDİSİDİR'

Zabıtanın, belediyenin görünen yüzü olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: 'Belediyenin almış olduğu kararların, yapmış olduğu işlerin görünen tarafında zabıta var. Belediyenin görünen yüzü sizsiniz. Her biriniz üzerinizdeki bu üniformayla aslında Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Üzerinizdeki o üniforma, bu millete hizmet yolunda taşıdığımız kutsal emanetin, güvenin ve nizamın sembolüdür. Bu anlamda zabıta, belediyenin kendisidir. Dolayısıyla sahadaki varlığınız iyisiyle kötüsüyle hep belediyeye mal oluyor. Allah razı olsun. Şimdiye kadar ben zabıtamızdan çok çok az şikayet duydum. Açıkçası belediyemizin yüzünü ak ediyorsunuz.'

'PATRON DA EFENDİ DE MİLLETTİR'

'Bizler bu millete hizmet etmek için buradayız. Buradaki kimse belediyenin sahibi değil. Buranın sahibi halk ve biz halkın hayatına nizam getirmek, intizam getirmek için görevlendirildik. Bizim anlayışımızda patron da efendi de sadece millettir. Allah hepinizden razı olsun. Bu belediyenin, halkın belediyesi olduğunu sahada gösteriyorsunuz. Bugüne kadar çok hayırlı işlere vesile oldunuz. Gülen yüzümüz oldunuz. Sahada alnımızın akı oldunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim işinizi, yolunuzu kolay eylesin ve bu millete hizmet etmenin gururunu hep birlikte taşımayı bizlere nasip etsin. Çünkü bu millete hizmet etmenin bereketi başka hiçbir şeyde yok.'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasının ardından zabıta yeleği giyip şapka taktı, telsizi eline alarak anons geçti. Tüm teşkilat mensuplarının 200. kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Büyükakın, emeklerinden dolayı teşekkür ederken, görevlerinde de başarılar diledi. Zabıta Daire Başkanı Arif Usta'nın, günün anısına Başkan Büyükakın'a hediye takdiminde bulunduğu program, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.